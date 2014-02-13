Лавров: попытки определить за Украину ее будущее - бесперспективны

"Совершенно бесперспективными выглядят потуги решить за граждан Украины, каким должно быть будущее их государства, и даже — кто персонально будет входить в их правительство. Подобная "социальная инженерия" неизменно дает весьма плачевные результаты", — написал Лавров в статье для газеты "Коммерсант".

По его мнению, ярким примером последствий внешнего вмешательства являются события в Ираке, Афганистане, Ливии, где отмечается разгул терроризма и беззакония. "И нет никаких оснований полагать, что "экспорт революции" в Европе обернется чем-то более позитивным", — добавил министр.

Глава российского МИД также уверен, что попытка определить за Украину вектор ее развития — на Запад или на Восток — в любом случае закончится неудачей из-за взглядов самих украинцев.

"Очевидное подтверждение этой мысли — деятельность команды президента Виктора Ющенко. Собственно, сама "фактура" украинского общества не позволяет ему однозначно "качнуться" в ту или другую сторону", — пишет Лавров.

Митинги в Украине начались в ноябре 2013 года, когда Кабмин объявил о паузе в процессе евроинтеграции. В Киеве 19 января произошли столкновения протестующих с правоохранителями, в результате беспорядков погибли три человека. Оппозиция потребовала отставки правительства и продолжения евроинтеграции. Президент 28 января принял отставку премьера и Кабмина.

Сторонники украинской оппозиции заявляют, что Россия вмешивается в дела страны и препятствует ей в развитии в западном направлении. Президент России Владимир Путин и МИД РФ неоднократно отвергали эти обвинения, а Лавров, в свою очередь, предостерегал ЕС и США от вмешательства в политический кризис в Украине.

По материалам РИА Новости