Мирошниченко прогнозирует внесение кандидатуры премьера в ВР на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Мирошниченко отметил: “Сегодня я говорить о дате внесения кандидатуры премьер-министра не могу”. “Более вероятно, что это будет на следующей неделе, а не на этой неделе”, - добавил он.

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По словам представителя Президента в ВР, все будет зависеть от переговоров, которые сейчас проводятся.

Как сообщал УНИАН, 28 января Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра. Президент просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров. Вместе с тем, Виктор Янукович поручил экс-министрам исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Сергея Арбузова.