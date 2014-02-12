Реформы должны продолжаться, каким бы ни был Кабмин - Арбузов

Об этом, открывая заседание правительства, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

«Стране необходимы экономические изменения. Как бы ни развивалась ситуация и каким бы ни был формат правительства, он должен решать вопрос реформ, набор которых очевиден и для власти, и для оппозиции», - сказал он.

По словам Арбузова, первоочередные задачи – бюджетная стабилизация, упрощение и дальнейшая модернизация налоговой сферы, очищение от коррупции всех ветвей власти, сокращение налогов, дальнейшая дерегуляция, реформа энергетического рынка.

«Это базовый список реформ, без которого Украина двигаться вперед не будет», - подчеркнул и.о. главы правительства, призвав политиков работать на страну, а не на рейтинги.