Журналист угрожает раскрыть тех, кто дал указание "слить" СМИ варианты Конституции от УДАРА и Батькивщины

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

"Штабы Батькивщины и УДАРа начали кампанию, мол, их варианты Конституции появились в СМИ по указанию Партии регионов и полностью вписываются в темники Администрации президента", - пишет журналист.

Он отрицает это утверждение, заявив, что оба документа попали ему в руки от депутатов оппозиционных фракций.

Читайте такжеЯценюк утверждает, что среди оппозиционеров нет разногласий по вопросу Конституции"Я никогда не выдавал и не буду раскрывать своих источников. Я лишь уточню: оба варианта Конституции от обоих фракций мне передали народные депутаты Батькивщины и УДАРа. Более того, оба народных депутата, пересылая документы, утверждали, что это делается по согласованию с руководством партий", - заявил он.

"Если эта кампания продолжится, я назову фамилии и имена тех, кто, по словам моих источников, давал такие указания, а также обнародую фамилии сотрудников штабов, которые пересылали тексты Конституций представителям администрации президента", - подытожил журналист.

Ранее украинские СМИ и представители власти сообщали о существенных расхождениях в видении новой редакции Основного закона между партиями УДАР и Батькивщина.