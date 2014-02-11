Кучма считает, что ситуацию с Майданом «затянули во времени»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал сегодня в Черниговском областном совете.

Читайте такжеКучма: для мирного урегулирования ситуации власти и оппозиции надо отказаться от ультиматумовПо словам Кучмы, проблему Майдана нужно решать, и не силой, для этого необходимо вести диалог, поскольку люди, особенно в Киеве, просто так на Майдан не выйдут.

"Затянули во времени, если бы сразу отправили правительство в отставку – давно бы забыли о Майдане", - убежден Кучма.

Как сообщал УНИАН, в Украине третий месяц продолжаются акции протеста, которые начались после отказа украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года. После жестокого разгона «беркутовцами» в ночь на 30 ноября участников мирной акции на Майдане Незалежности, на следующий день, 1 декабря, на улицы Киева вышли сотни тысяч возмущенных граждан. В тот же день на ул. Банковой произошли первые столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.

Участники акции, вместе с требованиями продолжать курс страны на евроинтеграцию, начали требовать отставки правительства, Президента, проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

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Эскалация конфликта произошла 19 января 2014 года, когда на ул. Грушевского в Киеве начались столкновения радикально настроенных участников акции протеста с правоохранителями. Участники столкновений, которые продолжались несколько дней, использовали «коктейли Молотова», свето-шумовые гранаты и оружие для стрельбы резиновыми пулями. Сотни людей были ранены, сотни – арестованы. Есть погибшие.

28 января 2014 года Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент Виктор Янукович просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.