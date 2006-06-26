Спасти Рудьковского может только Верховный суд

Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Днепровского районного суда столицы обязать народного депутата от Социалистической партии Украины Николая РУДЬКОВСКОГО извиниться перед экс-спикером Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ за неправдивые обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат, представитель по этому делу в суде В.ЛИТВИНА Григорий ГИНЗБУРГ.

Он напомнил, что 5 и 7 октября 2005 года с трибуны Верховной Рады Н.РУДЬКОВСКИЙ обвинил В.ЛИТВИНА в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, а также в том, что В.ЛИТВИН блокировал расследование этого дела в Генеральной прокуратуре Украины. В свою очередь В.ЛИТВИН тогда сказал, что пленки экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, на которые опирался Н.РУДЬКОВСКИЙ, смонтированы, а он в это дело не вмешивался.

После этого Верховная Рада Украины направила запрос в Генпрокуратуру, от которой получила ответ, что 3 января 2001 года было отказано в возбуждении дела в суде против В.ЛИТВИНА в связи с отсутствием состава преступления и у Генпрокуратуры нет данных о блокировании В.ЛИТВИНЫМ расследования дела.

26 ноября 2005 года В.ЛИТВИН обратился в Шевченковский районный суд Киева с иском к НРУДЬКОВСКОМУ о защите чести и достоинства.

27 декабря 2005 года это дело по просьбе ответчика было передано в Днепровский районный суд по месту жительства Н.РУДЬКОВСКОГО.

2 марта этого года Днепровский райсуд удовлетворил иск В.ЛИТВИНА и обязал Н.РУДЬКОВСКОГО на заседании Верховной Рады Украины извиниться перед В.ЛИТВИНЫМ за неправдивые обвинения.

После этого представители Н.РУДЬКОВСКОГО обратились в Апелляционный суд столицы, однако 21 июня этот суд оставил в силе решение Днепровского райсуда.

Адвокат В.ЛИТВИНА добавил, что это решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде Украины.