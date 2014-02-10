На исполнение закона об амнистии осталась неделя - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины напоминают, что через 7 суток закон об амнистии утратит силу в случае невыполнения всех условий участниками акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины Олег Татаров.

На выполнение закона осталась неделя, и с 17 февраля при невыполнении условий, предусмотренных в нем, закон теряет силу, - сказал он.

При этом он выразил сожаление, что на сегодня ни со стороны оппозиции, ни со стороны митингующих не выполнены условия относительно освобождения всех захваченных административных зданий и улиц в Киеве, кроме тех, где проходят мирные акции протеста.

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По словам Татарова, на сегодня в уголовных проваджденнях, открытых по фактам массовых беспорядков, объявления о подозрении вручено 266 лицам, из которых 82 изменен меры пресечения на более мягкую, не связанные с содержанием под стражей, а 61 человек продолжает находиться под арестом.

Он напомнил, что так называемый закон об амнистии предусматривает закрытие уголовных производствпротив всех фигурантов при условии, если будут выполнены все предусмотренные законом требования.

По словам заместителя начальника ГУ МВД, первый закон об амнистии уже выполнено, в судах остаются материалы на 5 человек, трое из которых объявлены в розыск, в том числе лидер “Братства” Дмитрий Корчинский.

“Я хотел бы всех призвать, чтобы были приняты все меры, предусмотренные законом”, - сказал он.