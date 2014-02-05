Пшонка: Под действие закона об амнистии попадают 259 человек

Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время общения с представителями центральных телевизионных каналов, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

Читайте такжеМВД не будет искать Корчинского - он подпадает под амнистию - СМИ«Под действие данного закона подпадают 259 человек. Это лица, которым было объявлено о подозрении за совершение преступлений. Из них были арестованы около 150 человек (остаются под стражей около 70 человек), к другим участникам противостояний были применены домашний арест, в значительном большинстве, а также личное обязательство», - сказал Пшонка.

Он отметил, что закон об освобождении от уголовной ответственности, который действует с 2 февраля, содержит четкие требования по его выполнению.

«Чтобы выполнить данный закон, необходимо выполнить те условия, которые выписаны в нем. А это разблокировать транспортные коммуникации, разобрать баррикады, освободить здания в областях, там, где захвачены здания государственных администраций. Идет речь также и об освобождении всех админзданий в городе Киеве. И только при выполнении этих условий, может быть задействован процесс реализации закона», - напомнил Пшонка.

Читайте такжеЗа два месяца против 1,5 тыс. активистов возбудили уголовное дело - депутатОн отметил, что если до 17 февраля не будут выполнены условия, которые выписаны в законе, то правоохранительные ведомства, следователи, прокуроры, судьи будут действовать в рамках своих полномочий так, как это предусмотрено Уголовным кодексом Украины и Уголовным процессуальным кодексом Украины.

“То есть будут расследоваться уголовные производства, с обвинительным актом направляться в суд, будут судебные разбирательства с применением принципа состязательности сторон и будут решения судов. Я хотел бы единственное подчеркнуть, что те уголовные производства, о которых мы говорим, - это тяжкие преступления, которые предусматривают значительные сроки в части отбывания наказания», - отметил Пшонка.

Кроме того, по его словам, закон не предусматривает возможности частичного выполнения условий, например, только в отдельных регионах.

«Выполнение условий закона только в полном объеме по всей Украине позволит его дальнейшую реализацию. На сегодняшний день в 6 регионах в нарушение закона остаются заблокированными и занятыми административные здания, и, вы знаете, какие здания заняты в городе Киеве. Поэтому уголовные производства будут закрываться только тогда, когда все, без исключения, выписанные в законе условия будут выполнены» - уточнил генеральный прокурор.

Относительно действия предыдущего закона об амнистии участников декабрьских событий он сообщил, что данный закон фактически выполнен.

«Все фактически уголовные производства уже закрыты. Закрыты и те производства, где были установлены лица. От уголовной ответственности в целом уже освобождено около 50 человек. Ходатайства прокуроров относительно еще нескольких уже находятся на рассмотрении в судах. То есть сегодня можно говорить о том, что в части освобождения от уголовной ответственности лиц и закрытия уголовных производств, закон уже фактически выполнен», - сказал Пшонка.

Как сообщал УНИАН, 30 января министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что закон об амнистии участников массовых акций 30 ноября и 1 декабря выполнен в полном объеме.

Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний" вступил в силу 26 декабря 2013 г.

Закон предусматривал освобождение от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, начиная с 21 ноября 2013 года. Все уголовные и административные производства, открытые по данным событиям, подлежат закрытию. Кроме того, лица, которые были привлечены к уголовной ответственности за вышеуказанные события, должны быть освобождены от ответственности.

29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний» об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15 дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.

2 февраля закон об амнистии участников акций протеста после освобождения занятых административных зданий вступил в силу.