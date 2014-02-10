Суд повторно рассмотрит дело 19 украинцев, подозреваемых в пособничестве режиму Каддафи

Суд Ливии начал повторное рассмотрение дела 19 граждан Украины, которые подозреваются в пособничестве режиму Муаммара Каддафи.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, сегодня состоялось судебное заседание, на которое подозреваемые не были доставлены в связи с обострением ситуации в Ливии.

«Заседание было коротким, на нем выступили только представители защиты, новая дата судебного заседания была назначена на 24 февраля», - сказал представитель МИД.

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Перебыйнис заметил, что суд обязал прокуратуру обеспечить явку подозреваемых на это судебное заседание.

Как сообщал УНИАН, Высший военный суд Ливии на заседании 14 августа 2013 года отменил приговор 19 гражданам Украины, осужденным Военным судом Триполи к 10 годам лишения свободы, и передал дело на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

В июне 2012 года ливийский суд приговорил 19 украинцев к 10 годам заключения по обвинению в пособничестве режиму Каддафи. Осужденные отвергают выдвинутые им обвинения, утверждая, что прибыли в Ливию работать по контрактам в нефтяной отрасли.