Еще одна политреформа: как управлять Украиной

После торжественного принятия в 1996 году Основного закона, Украина стала президентско-парламентской республикой. Тогда, в условиях острого экономического кризиса, появление такой Конституции считалось большим достижением, а сам документ, хоть и отдавал почти всю полноту власти в одни руки, был назван одним из самых демократических в Европе.

Президент Леонид Кучма получил возможность «разруливать» сложности в экономике президентскими указами. Но и вся ответственность за реформы ложилась на него, несмотря на то, что немало президентских инициатив того периода были поддержаны Верховной Радой.

Однако на своем втором президентском сроке Кучма заявил, что для дальнейшего развития Украине необходимо сменить политическую систему на парламентско-президентскую. Такому предложению, ограничивающему в полномочиях главу государства, способствовало несколько факторов. Во-первых, этого же намеревалась потребовать оппозиция, а Леонид Кучма перехватил эту инициативу. Во-вторых, у действующего президента не было достойного преемника, заслуживающего доверия (на тот момент в рейтинге кандидатов на президентское кресло лидировал экс-премьер Виктор Ющенко).

Впрочем, оставить будущему президенту кресло без полномочий Кучме не удалось: вначале двухтысячных парламент президента не поддержал. Конституцию изменили только в 2004-м, в разгар «оранжевой революции». Ющенко и его сортаники вынуждены были согласиться на парламентско-президентскую форму правления, взамен на проведение третьего тура президентской гонки. Революционная обстановка в Украине привела к тому, что Основной закон меняли в спешке, несколько документов приняли пакетом, внося правки по ходу дела.

Политреформа как способ ослабить конкурента

Именно погрешности в процедуре и привели к пересмотру Основного закона через шесть лет, в 2010-м, и возвращению к Конституции в редакции 1996 года. Сегодня Украина снова живет в условиях действия именно этой редакции Основного закона, но новый политический кризис, захлестнувший страну, опять заставляет политиков говорить о необходимости возвращения к парламентско-президентской республике.

К слову, Виктор Ющенко, после прихода к власти, сделал все, чтобы дискредитировать парламентско-президентскую форму правления, хотя она, как таковая, могла бы быть не менее сильной и стабильной, чем президентская. Стоит лишь вспомнить постоянные конфликты между премьером и президентом, когда оба выдавали совершенно противоположные нормативные акты на одну и ту же тему, а власть на местах просто не знала, какими документами руководствоваться в работе.

«К сожалению, у нас и сегодня дебатируют не о парламентской или парламентско-президентской форме правления, речь идет лишь о том, чтобы вернуться к Конституции 2004 года и, тем самым, ослабить власть своего политического конкурента — Януковича, не более того, - рассказал УНИАН директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. – То есть, решением сиюминутной тактической задачи хотят заменить серьезную дискуссию о форме государственного устройства страны, как это уже не раз бывало».

По его словам, в модели Основного закона образца 2004 года — масса недочетов, которые могут обернуться для Украины появлением «новых старых» проблем. «Можно вспомнить нелегитимный роспуск парламента в 2007 году, или огромное количество представлений в Конституционный суд, поданных как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Их было так много, что львиную долю этих представлений КС так и не рассмотрел», - напомнил он.

В связи с этим, по мнению политолога, с возвратом к Конституции 2004 года, Украина просто вновь вернется к бесконечным спорам о трактовке отдельных (неоднозначных и противоречащих друг другу) формулировок Основного закона: «Не легче ли сначала определить форму госустройства – так, чтобы хотя бы на пару десятилетий хватило, а не на одну избирательную кампанию – а уже потом выписывать положения новой Конституции?»

С таким мнением согласен и лидер Народного Руха Украины Василий Куйбида. По его словам, возвращение к Конституции 2004 года не поможет преодолеть политический кризис, а лишь изменит «проблемы авторитарного управления государством на проблемы неуправляемости страной». «То есть, в условиях острого противостояния внутри государства, поставим под угрозу существование самого государства. А Россия в этом направлении поможет», - считает политик.

Усиление местной власти путем федерализации

Тем временем, Россия устами советника президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева начала в очередной раз продвигать в Украине идею федерализации. А представители Партии регионов и КПУ в Верховной Раде тут же подхватили эту «вечную» тему. «Мы считаем, что нужно очень серьезно поставить вопрос о федерализации Украины... Нужно провести комитетские и парламентские слушания, обсуждения в СМИ о федерализации и недопущению раскола Украины», - заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

В оппозиции, естественно, критично отнеслись к подобным заявлениям. Но порадовала и позиция Партии регионов. Несмотря на то, что в программе партии децентрализация — одно из ключевых направлений реформирования страны, лидер фракции Александр Ефремов отметил, что мнения коммунистов, а также некоторых депутатов от Партии регионов относительно федерализации – «их личная точка зрения», не отражающая официальной позиции партии.

Но, пока в Верховной Раде открещиваются от идеи федерализации страны, в регионах, так или иначе, вовсю разворачивается пропаганда такого формата политического устройства Украины. С одной стороны, местные советы в западных регионах создают «народные рады» и исполкомы, которые могут выполнять функции местных администраций, нивелируя президентских назначенцев — губернаторов. С другой — на востоке, к примеру, в Харькове, федерализм приветствуют уже открыто.

В целом, если вынести за скобки выгоды от федерализации Украины ключевых игроков — России, а также, в некоторой степени, Румынии и Венгрии, которые вряд ли отказались бы усилить свое влияние в некоторых регионах, где украинцы уже имеют по два паспорта, - сама по себе идея не так и плоха. Как, впрочем, и идеи смешанных республик. «Если бы Янукович, придя к власти в 2010 году, не увлекся личными делами, а провел конституционный референдум по федерализации Украины, сегодня мы не видели бы этой позорной картины метания украинских властей между ЕС и Россией», - рассказал УНИАН эксперт по постсоветскому пространству и новейшим государствам мира, российский политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, федеративная система организации государства – самая оптимальная для «такой достаточно большой многонациональной и разнокультурной страны, как Украина». И субъекты, обретя частичный формальный суверенитет, вряд ли попытаются получить полную самостоятельность, что могло бы привести к развалу страны. Но, в то же время, существует проблема в формировании субъектов и делегировании полномочий. «Тут очень важно максимально соблюсти возможный баланс всех государственных интересов – внешних и внутренних, - считает политолог. – Очевидно, что формирование субъектов должно проходить при высочайшем представительстве всех социальных, этнических, территориальных элит. И сегодня очень важно, насколько вообще возможен разумный диалог всех со всеми. Надеюсь, что возможен».

Впрочем, его украинский коллега, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, уверен, что при нынешнем правом нигилизме в Украине и отсутствии подобного диалога, идея федерализма неприемлема. По его мнению, идея федерализации раскручивается провластными политиками с целью создать некую подушку безопасности для сохранения финансовых и властных полномочий региональных элит Востока Украины и Крыма. Хотя для этого существует и другой путь.

«Давайте дадим больше власти местному самоуправлению, ведь это тоже федеративный принцип, когда большая часть денег бюджета остается на местах, а не идет в центр для перераспределения... Если мы создадим в стране нормальное – по европейским стандартам – местное самоуправление, проведем административно-территориальную реформу – такую, как в Польше, когда объединялись субъекты бюджетного процесса, менялась территориально-налоговая система, то мы решим проблему: будет больше власти на местах, чтобы действительно центральная власть не давила на местную власть, а государство не имело центр-периферическую структуру», - рассказал он УНИАН.

В связи с этим, политолог считает, что парламентско-президентская республика и переход к реальному местному самоуправлению на базе административно-территориальной реформы – это и есть формула большей самостоятельности регионов. «Это – не федерация, это форма «лайт» политического федерализма, но без того, чтобы каждый регион имел свою собственную юрисдикцию, правительство и парламент», - отметил он.

В этой связи, возвращение к Основному закону в редакции 2004 года — не панацея. Оно выглядит логичным лишь как промежуточный этап для начала наработки нового текста Конституции. Это следует понимать и представителям оппозиции, которые настаивают на принятии конституционного Акта, возвращающего Украине Основной закон 2004 года, и представителям власти, которые упорно не желают поддержать такую идею. Подобный конституционный договор — лишь способ разрешить нынешний конфликт без роспуска Верховной Рады и обострения противостояния на улицах. Поэтому не следует делать ставку на то, что действие Акта продлится больше года, до президентских выборов. Де-факто, год – это время, за которое следует договориться о новой Конституции.

В противном случае, Украина вернется лишь к тому, что контрольный пакет для принятия ключевых решений в парламенте перейдет от президента к крупным финансово-промышленным группам, имеющих свое представительство в Верховной Раде.

Поэтому, когда политики сегодня начинают гадать, при какой политической системе Украине жилось бы лучше, вспоминается старый анекдот, в котором от перестановки кроватей в борделе, ситуация, в целом, не меняется. Ведь причинами нынешнего политического кризиса в Украине, скорее, является не сам текст Конституции, а тот факт, что права и свободы, прописанные в Основном законе, не обеспечиваются и не выполняются представителями власти в реальности.

Татьяна Урбанская