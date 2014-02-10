Севастопольская госадминистрация призвала не преследовать участников Евромайданов

Как передает корреспондент УНИАН, в обнародованном заявлении пресс-службы Севастопольской городской государственной администрации подчеркивается, что «каждый человек имеет право на свою точку зрения. Каждый гражданин имеет право высказывать свои убеждения и взгляды через средства массовой информации, на митингах и другими способами, не противоречащими Конституции и законодательству Украины».

В то же время, как отмечается, «в последнее время в некоторых средствах массовой информации появляются статьи и комментарии экстремистского, провокационного содержания, направленные на обострение политической ситуации в Севастополе и Украине в целом. Раздаются призывы чуть ли не к физической расправе с представителями оппозиционных партий, особенно с лицами, которые принимали участие в Евромайданах».

Читайте такжеВ Севастополе подожгли автомобиль лидера молодежного крыла партии УДАР СГГА обращает внимание всех граждан на то, что «главное достижение государства Украины за годы независимости - свобода слова, свобода вероисповедания и политических взглядов», и подчеркивает: «Преследование кого-то за его политические взгляды - недопустимо по закону». Как сообщается, «оппозиция потому и называется оппозицией, что она, как и средства массовой информации, освещает шаги власти, указывает на ее ошибки, предлагает пути выхода из той или иной ситуации. Именно в единстве и борьбе противоположностей, именно в споре рождается истина».

Руководство города обратилось к правоохранительным органам с просьбой взять под особый контроль случаи экстремизма, самоуправства, нарушения прав и свобод граждан.

«Власть не делит севастопольцев - граждан Украины - на сторонников партии власти или ее оппонентов. Главное сегодня - сохранять спокойствие, уравновешенность в своих действиях, набраться выдержки и терпения. Мудрость, свойственная севастопольцам и украинскому народу в целом, толерантность - это характерные черты, которые в любом случае будут сильнее и умнее «горячих голов» как с одной, так и с другой стороны», - отмечает пресс-служба СГГА.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Севастополе подожгли автомобиль лидера молодежного крыла партии УДАР, местного жителя Дмитрия Белоцерковца.

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту поджога автомобиля.