Human Rights Watch призывает пустить в Украину депортированного правозащитника

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе организации.

"Украинская власть должна отменить данное решение и позволить Андрею Юрову въезд в Украину и выполнение правозащитной работы", - считают в HRW.

Депортацию Юрова в организации назвали беспрецедентным и достойным сожаления шагом.

"Вместо того, чтобы выгонять правозащитника, украинское правительство должно быть открытым к критике соблюдение прав человека во время нынешнего кризиса", - заявила Рейчел Денбер, глава Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.Читайте такжеРоссийского правозащитника не пустили в Украину: Россия возмущена и требует объяснений от МИДаНапомним, члена президентского совета РФ по правам человека, эксперта Московской Хельсинкской группы Андрея Юрова в воскресенье не пустили в Украину.

Сразу после прибытия его посадили на обратный самолет до Москвы. Депортация Юрова произошла через две недели после его визита в Киев, Донецк и Харькова, где он встречался с представителями местной власти и жертвами насилия со стороны силовиков во время протестных акций.