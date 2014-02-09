В Украине должно сформироваться правительство Майдана – Яценюк

Об этом заявил лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк во время Народного вече на Майдане Независимости в воскресенье.

Читайте такжеЯценюк заявляет, что золотовалютных резервов НБУ хватит на два месяца«В Украине должно сформироваться правительство Майдана, которое будет правительством против Януковича, за новую европейскую Украину, где каждый украинец почувствует - мы же победили и идем вперед в этих сложнейших условиях», - отметил политик.

По его словам, Янукович пытается затянуть оппозицию ”в длительный процесс разного рода переговоров, встреч, дискуссий и заседаний парламента, которые превращаются в сборище, где кучка предателей из Партии регионов ничего не хотят голосовать”.

По его словам, страна находится на грани банкротства: « Украинцев хотят окончательно сделать захудалой страной».

«Мы никогда этого не допустим , - подчеркнул Яценюк. - Нам надо будет брать ответственность за страну, брать ответственность за каждого человека и уже сейчас думать, что делать завтра ».

Читайте такжеЯценюк готов стать премьером чтобы спасти страну «Наш рецепт победы - в Майдане, в нашей народной самообороне, в сотнях тысяч людей, которые каждый день будут идти к парламенту, к Администрации Президента, к Генпрокуратуре, к СБУ, к Налоговой администрации, к каждой областной администрации и скажут: «Мы здесь управляем, а не вы. Слушайте очень внимательно, поскольку народный гнев - самое страшное, что вы можете получить». И тогда этот режим способен упасть», - считает Яценюк.