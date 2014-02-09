В милиции заявляют, что неизвестные с Майдана якобы избили троих человек

Как сообщили УНИАН в Отделе связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, «8 февраля в полдень в дежурную часть Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по спецлинии «102» поступило сообщение от гражданина, который сообщил правоохраниелям об избиении его приятеля».

В милиции отметили, что по словам заявителя, «охрана на Майдане Незалежности нанесла телесные повреждения его товарищу». «Причины и обстоятельства этого инцидента пока устанавливаются. Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета Шевченковского райуправления милиции», - сообщили в ОСО ГУ МВД в Киеве .

Также в ОСО ГУ МВД сообщили, что «около 23.00 в это же райуправление милиции поступило аналогичное сообщение. За помощью к работникам правоохранительных органов обратился 28-летний киевлянин. Он сообщил, что в центральной части столицы неизвестны лица в камуфляжной одежде и с масками на лицах избили его. Сведения об этом событии также внесены в журнал единого учета Шевченковского райуправления милиции».

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«Уже через час после этого события милиционеры Шевченковского райуправления получили сообщение от врача о том, что в медицинское учреждение с Майдана Незалежности доставили 44-летнего мужчину с ножевым ранением», - отметили в милиции и добавили: «После того, как пострадавший пришел в сознание он рассказал милиционерам, что неизвестные ножом нанесли ему ранение в область шеи, после чего он потерял сознание».

Сейчас, по данным милиции, потерпевший находится в отделении политравмы киевской городской больницы, а сотрудники милиции между тем устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

По этим фактам проводится проверка.