Почти сотня львовян желают взять на поруки земляков, задержанных в Киеве

Почти 100 львовян написали сегодня, 7 февраля, ходатайство о готовности взять на поруки львовян – фотографа Марьяна Гаврилива и участника Евромайдана Алексея Салыгу, которых задержали в Киеве и открыли уголовные производства за участие в Евромайдане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, с инициативой взять этих львовян на поруки выступил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как отмечается в сообщении, Гаврилив с многочисленными травмами находится в больнице, избитый Салыга – в Лукьяновском СИЗО. Cуды по избранию им меры пресечения переносят. Судебное заседание по делу первого назначено на 14 февраля, второго – на 13 февраля.

«Для меня большая честь написать заявления и взять на поруки ребят, которые находятся сейчас в заключении. Благодарю всех небезразличных львовян, которые согласились сегодня прийти и написать эти заявления. Мы должны заботиться о каждом, никто не должен быть брошен или оставлен без внимания. Наш девиз – в единстве сила. Мы победим, потому что все это шито белыми нитями», - цитирует пресс-служба Садового.

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Как объяснила руководитель юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, личная порука – это одна из мер пресечений, предусмотренных УПК.

«Среди мер пресечений, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом, есть такой вид меры пресечения как личная порука. Это предоставление лицом, заслуживающим особого доверия, письменного заявления о том, что оно обязывается обеспечивать выполнение подозреваемым определенных действий. Основное действие, которое, скорее всего, будет требовать суд – это явка к определенному следователю или непокидание без предварительного сообщения места проживания. Есть также и другие действия, но, по большей части, это обеспечение явки лица, за которого гарантирует поручитель, своевременно в органы суда и следствия. В случае невыполнении таких обязанностей поручитель может заплатить штраф», - отметила Пайонкевич.

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Как добавила руководитель юридического управления, Гаврилива обвиняют по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий и сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти, применением оружия. За эти преступления предусмотрена уголовная ответственность на срок от 8 до 15 лет. Салыгу обвиняют по ч. 3 ст. 296 УКУ, речь идет о хулиганских действиях, связанных с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который исполняет обязанности по охране общественного порядка. Ответственность за правонарушение - заключение от 2 до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря прошлого года по инициативе городского головы Андрея Садового более 100 львовян написали ходатайство о взятии на поруки львовского фотографа Олега Панаса. 17 декабря Панас был освобожден.