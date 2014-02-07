На Грушевского массово стягивают силовиков

В центр Киева, на улицу Грушевского стянули большое количество силовиков, сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

С какой целью увеличивают количество силовиков неизвестно, впрочем активисты не исключают любые сценарии развития событий.

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Несколько минут назад на странице Евромайдана в Facebook отметили, что на Грушевского стало спокойно и осталось немного силовиков.