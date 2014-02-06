Лидеры РФ и Китая жестко осудили вмешательство извне в ситуацию в Украине - пресс-секретарь Путина
19:21, 06 февраля 2014Политика
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин жестко осудили вмешательство извне в ситуацию в Украине.
Фото : REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков по итогам встречи в Сочи руководителей двух стран, передает РИА Новости.
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По его словам, осуждение высказала китайская сторона и российская сторона его поддержала.
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