Лидеры РФ и Китая жестко осудили вмешательство извне в ситуацию в Украине - пресс-секретарь Путина

Об этом сообщил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков по итогам встречи в Сочи руководителей двух стран, передает РИА Новости.

Читайте такжеЯнукович встретится с Путиным в Сочи«Была затронута тема Украины. С обеих сторон была подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства извне в то, что происходит. Прозвучало очень жесткое осуждение подобного вмешательства», - сказал Песков.

По его словам, осуждение высказала китайская сторона и российская сторона его поддержала.