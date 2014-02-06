200 писателей из 30 стран мира призвали Россию отменить закон о гей-пропаганде

Открытое письмописателей опубликовано в четверг, 6 февраля, в британской газете The Guardian, сообщает Лента.ру.

«Мы призываем власти РФ отменить эти законы, ограничивающие свободу слова. Россия должна выполнять международные конвенции: уважать свободу убеждений и их выражения, свободу вероисповедания, включая право не верить, должна заняться созданием среды, в которой все граждане смогут пользоваться плодами свободного выражения своего мнения», — говорится в письме.

Свои подписи под открытым письмом поставили более 200 писателей из 30 стран мира, в том числе трое лауреатов Нобелевской премии по литературе — Воле Шойинка, Эльфрида Елинек и Орхан Памук.

Среди подписавших послание оказались Джонатан Франзен, Джулиан Барнс, Кэрол Энн Даффи, Нил Гейман. Свои подписи под письмом поставили и российские литераторы, в том числе Людмила Улицкая.

Открытое письмо является частью инициативы Международного ПЕН-клуба цель которой — привлечь внимание «к драконовским ограничениям на свободу слова», предпринятым властями России за последние 1,5 года

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в конце июня 2013 года. Одновременно с ним был принят и закон о защите чувств верующих, проект которого был внесен в Госдуму в сентябре 2012 года — вскоре после вынесения приговора участницам панк-группы Pussy Riot, совершившим так называемый «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя.

Закон о «гей-пропаганде» вызвал широкий резонанс за пределами России в связи с Зимней Олимпиадой, которая откроется в Сочи 7 февраля 2014 года. Ряд западных политиков и правозащитников призвали к бойкоту Игр. В январе открытое письмо к властям России с просьбой отменить закон о «гей-пропаганде» подписали 27 нобелевских лауреатов.