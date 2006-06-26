В деле Гонгадзе новые вещевые доказательства

Найденный Службой безопасности Украины заграничный паспорт на имя бывшего начальника внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА присоединен к делу Гонгадзе.

Об этом «Газете по-киевски» (№140 от 26 июня) сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

На днях СБУ, сотрудники которой при ликвидации конвертационного центра в Киеве обнаружили паспорт беглого генерала, передала документ в Генеральную прокуратуру. Загранпаспорт как вещественное доказательство присоединят к досудебному следствию, которое ведут следователи Генпрокуратуры в отношении организаторов и заказчиков убийства журналиста, пишет газета.

Как сообщал УНИАН, 16 июня СБУ сообщила, что во время спецоперации выявлен заграничный паспорт на имя А.ПУКАЧА. Паспорт был обнаружен у руководителя группировки, занимавшейся противоправными “конвертационными” операциями, а также контрабандным ввозом и реализацией в стране драгоценных камней.

17 июня министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО высказал мнение, что генерала милиции А.ПУКАЧА, который находится в международном розыске по обвинению в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе, нет в живых.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он не может этого доказать, однако отметил то, что «если спровадили на тот свет Юрия Кравченко, то вряд ли оставили живым ПУКАЧА с его паспортами».

Сегодня, 26 июня, Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение дела об исполнителях убийства Г.Гонгадзе. В прошлую пятницу на заседании, которое проходило в закрытом режиме, судьи приступили к допросу подсудимого Николая ПРОТАСОВА.