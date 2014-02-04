Булатов проведет в Литве пресс-конференцию о своих пытках и лечении

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

В частности, темами обсуждения на пресс-конференции будут пытки, которым подвергли активиста неизвестные похитителеи и его отъезд на лечение в Литву.

Читайте такжеМВД: Булатов не предоставил никакой конкретной информации о своем похищении"06.02.2014 г. в 12:00 состоится пресс-конференция на тему похищения и пыток (порезанное лицо, отрезанный кусок уха, пробитые гвоздями руки при распятии, гематомы по всему телу и т.д.) Дмитрия Булатова и его отъезда на лечение в Вильнюс", - сказано в сообщении.

Кроме того, "в случае крайней необходимости" Булатову можно писать личные сообщения в Facebook, однако автор поста высказал просьбу ставить вопрос Булатову "коротко и по сути".

"Ему зачитываются сообщение несколько раз на день, потому что (он - УНИАН) все еще в тяжелом состоянии", - написано в посте.

Отдельно автор высказал благодарность Петру Порошенко за помощь в организации лечения активиста.

Напомним, активист Автомайдана Дмитрий Булатов исчез 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные его били, пытали, порезали ему ухо и даже распинали - он имеет проколы на руках.