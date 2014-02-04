Кличко рассказал о результатах переговоров с Януковичем

Народный депутат Украины, лидер фракции партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет, что не увидел со стороны Президента Виктора Януковича желания решать вопрос о прекращении политического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Кличко отметил, что встретился сегодня с Януковичем и понял, что “Президент отстраняется от действия, а значит - не хочет реального решения кризиса”.

Кличко отметил, что Янукович говорит о том, что внесение изменений в Конституцию займет много времени. Кличко подчеркивает, что на сегодняшний день нет много времени для решения этого вопроса, поэтому необходимо принять политико-правовое решение о принятии конституционного акта, которым предусмотреть возвращение к Конституции 2004 года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, Кличко поехал добиваться встречи с Президентом Украины для решения вопроса о возвращении к Конституции Украины 2004 года.

Кличко поехал на Банковую сразу после завершения консультаций лидеров фракций и руководства парламента.

Перед консультациями в Верховной Раде Кличко сообщил журналистам, что будет требовать встречи с Президентом в случае, если в парламенте не удастся договориться о принятии Акта о возвращении к Конституции 2004 года.