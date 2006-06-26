В центре Киева избили народного депутата от БЮТ

24 июня вечером в Киеве в Музейном переулке группа неизвестных совершила разбойное нападение на народного депутата Украины, руководителя юридического департамента Блока Юлии Тимошенко Андрея ПОРТНОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, депутат госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Состояние народного депутата удовлетворительное.

Блок Юлии Тимошенко обращается к руководству правоохранительных органов с требованием установить и задержать виновных в преступлении и немедленно навести порядок в Киеве.