В центре Киева избили народного депутата от БЮТ
13:00, 26 июня 2006Политика
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Пострадавший в больнице
24 июня вечером в Киеве в Музейном переулке группа неизвестных совершила разбойное нападение на народного депутата Украины, руководителя юридического департамента Блока Юлии Тимошенко Андрея ПОРТНОВА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, депутат госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Состояние народного депутата удовлетворительное.
Блок Юлии Тимошенко обращается к руководству правоохранительных органов с требованием установить и задержать виновных в преступлении и немедленно навести порядок в Киеве.
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