Из «Батькивщины» исключили Забзалюка и Гриценко

Как передает корреспондент УНИАН, также спикер объявил о выходе Анатолия Гриценко из фракции “Батькивщина”.

Кроме того, Рыбак объявил о вхождении Николая Круглова во фракцию Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2013 года председатель Верховной Рады Владимир Рыбак информировал, что в ВР поступило заявление Забзалюка о сложении депутатских полномочий. Накануне ряд СМИ распространили заявление Забзалюка о том, что он слагает с себя депутатские полномочия из-за несогласия с подходами к решению сложившейся в стране ситуации.

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16 января пресс-служба ВО “Батькивщина” сообщила, что Забзалюк исключен из состава фракции "Батькивщина". 17 января председатель Верховной Рады сообщил, Забзалюк отозвал свое заявление о сложении полномочий народного депутата.

17 января народный депутат Украины из фракции «Батькивщина» Анатолий Гриценко сообщил, что написал заявление о сложении депутатских полномочий и передал его председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку. “Работать в Верховной Раде, которая своими законами нарушает базовые конституционные права 45 миллионов граждан и вместо укрепления демократии и верховенства права превращает Украинское государство в диктатуру, – я не могу. Это противоречит моим жизненным принципам и ценностям. Заявляю о сложении полномочий народного депутата Украины”, - заявил Гриценко.

Леонид Даценко и Николай Круглов избраны народными депутатами на довыборах в Верховную Раду в пяти одномандатных избирательных округах, которые прошли 15 декабря 2013 года.