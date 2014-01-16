Исключенный из «Батькивщины» Забзалюк обвинил Яценюка в нарциссизме

Об этом заявил исключенный сегодня из «Батькивщины» депутат Роман Забзалюк.

«Этот человек заболел нарциссизмом, он видит только себя и не может работать в команде. Примером этого являются неоднократные исключения из фракции людей, которые посмели высказывать на его точку зрения свои обособленные мнения, обращать внимание на ошибки, которых господин Яценюк наделал предостаточно», - отметил он, пишет РБК-Украина.

В связи с этим политик рассказал, как ранее призывал Яценюка не превращать Евромайдан в шоу.

В частности, Забзалюк обратил внимание на недопустимость захвата административных зданий в Киеве.

«Я сделал заявление о недопустимости использования господином Яценюком Майдана в качестве шоу. Потому что это было похоже на какой-то сериал «Гарри Поттер - принц полукровка». Я настаивал на том, что надо поддерживать Майдан, но предупреждал, что ни при каких обстоятельствах нельзя давать захватывать помещения», - добавил депутат.

Комментируя отношение к Яценюку внутри фракции, он посетовал на то, что Яценюк использовал ее в качестве площадки для баллотирования в президенты.

При этом Забзалюк усомнился в непричастности лидера «Батькивщины» к устранению Виталия Кличко с президентских выборов.

«У меня возникает очень много вопросов к Яценюку и его ближайшему окружению. В частности, куда же делся вопрос о так называемой поправке Бриченко? Я лично обратился в ЦИК, чтобы нам дали разъяснения, и мы поняли, как такая случайная якобы поправка привела к невозможности регистрации кандидатом в президенты В.Кличко», - заметил политик.