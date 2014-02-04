Туск: переговоры Украины с ЕС в формате «Брюссель-Москва-Киев» неприемлемы

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск в интервью польским журналистам после визита в Прибалтийские государства, Финляндию и Швецию.

Туск, который за последнюю неделю провел переговоры относительно Украины с большинством лидеров государств Евросоюза, отметил, что его собеседники выступили против превращения диалога Украины с Евросоюзом в "треугольник" Брюсселя, Москвы и Киева.

"Все подтверждают, что Украина суверенное государство и такие дополнительные форматы, в которых Россия де-факто должна была бы решать будущее Украины не воспринимаются ни одним европейским государством", - сказал он.

Туск также считает, что европейское сообщество сложно убедить в том, чтобы предоставить украинцам перспективу членства в ЕС. "Самое сложное убедить собеседников сформулировать такую положительную, европейскую программу для Украины на будущее; говорю об открытии европейской перспективы после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом”, - сказал Туск.

Глава правительства Польши, который на прошлой неделе, среди прочих, провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и высшими чиновниками Евросоюза, заявил, что ему удалось убедить их занять единую позицию в отношении Украины.

"Удалось убедить всех говорить (о ситуации в Украине) в более-менее одном тоне, что является задачей номер один, если Европа должна быть эффективной для того, чтобы решить украинский кризис", - сказал он.

Премьер Польши, который также встречался с главами стран Вышеградской четверки, отметил, что соседи украинцев готовятся к сотрудничеству на случай "более серьезных событий" в Украине, выразив надежду, что их удастся избежать.

Он добавил, что все его собеседники положительно оценили необходимость проведения переговоров в Украине, как с властями, так и оппозицией.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе министр иностранных дел Польши заявил, что Евросоюз сделал ошибку, когда отказался предоставить Украине перспективу членства и выразил надежду, что последние события в Киеве позволят убедить европейских лидеров в том, что такую перспективу таки нужно предоставить.

От нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч украинцев с ноября 2013 года протестуют в столице Украины и ряде других городов против отказа украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее представители украинской власти неоднократно критиковали ЕС за то, что он не хочет официально признать, что Украина имеет перспективу присоединиться к европейскому объединению, в которое сейчас входят 28 стран.

Европейские политики вместо этого постоянно повторяли, что каждое государство, которое проведет реформы и выполнит записанные в учредительных документах ЕС условия для вступления, сможет присоединиться к этому объединению.