США консультируются с ЕС о возможной поддержке Украины – пресс-секретарь Госдепа

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Саки, передает Радио «Свобода».

По ее словам, на данное время эти консультации находятся на «очень предварительной стадии» и касаются помощи, в которой может нуждаться Украина после создания нового технического правительства, и на то время, как Украина начнет возвращаться к экономическому выздоровлению с помощью Международного валютного фонда.

Все решения, которые будут принимать США, будут зависеть от событий в Украине и от результатов консультаций с новым правительством после того, как оно будет создано, прибавила пресс-секретарь.

Эштон сообщала в обнародованном 3 февраля интервью изданию Wall Street Journal, что Евросоюз и США работают над большим планом краткосрочной финансовой помощи Украине. Объем помощи «будет достаточно большим», сказала Эштон, и условия этой помощи не будут требовать заключения Киевом долгосрочного соглашения с Международным валютным фондом. Условием предоставления помощи будет реализация новым правительством Украины политических и экономических реформ, прибавила она.