Самооборона Майдана задержала трех силовиков в гражданском
04:00, 04 февраля 2014Политика
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Самооборона Майдана задержала двух бойцов севастопольского подразделения "Беркута" и одного солдата внутренних войск из Сум в гражданской одежде.
facebook.com/volodymyr.ariev
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Батьківщини" Владимир Арьев.
"Заблудились" сегодня на Майдане два севастопольских "беркута" и сумской ВВшник в штатском. Самооборона их задержала, попросила написать объяснительные записки", - написал он.
"Потом приехал командир взвода и забрал гуляк под расписку, что получил их целыми и без претензий", - добавил Арьев.
Он подчеркнул, что Самооборона мирно передала силовиков начальству.
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