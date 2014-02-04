Самооборона Майдана задержала трех силовиков в гражданском

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Батьківщини" Владимир Арьев.

"Заблудились" сегодня на Майдане два севастопольских "беркута" и сумской ВВшник в штатском. Самооборона их задержала, попросила написать объяснительные записки", - написал он.

"Потом приехал командир взвода и забрал гуляк под расписку, что получил их целыми и без претензий", - добавил Арьев.

Он подчеркнул, что Самооборона мирно передала силовиков начальству.