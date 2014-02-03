Помощь Украине возможна после формирования правительства - Госдеп

Об этом заявила журналистам представитель госдепа Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».

”Сначала они должны сформировать правительство, потом мы сделаем оценки, проведем консультации и определимся с дальнейшими действиями”, - сказала Псаки.

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По ее словам, говорить об объемах поддержки преждевременно.

Wall Street Journal в понедельник сообщила, ссылаясь на официальные лица в Брюсселе и Вашингтоне, что Евросоюз и США работают над краткосрочным пакетом финансовой помощи Украине, условием предоставления которой будут экономические и политические реформы. По данным WSJ, объем средств и условия их выделения Киеву еще не проработаны.