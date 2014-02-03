Помощь Украине возможна после формирования правительства - Госдеп
Принятие решения об экономической помощи Украине возможно лишь после формирования правительства.
Об этом заявила журналистам представитель госдепа Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».
”Сначала они должны сформировать правительство, потом мы сделаем оценки, проведем консультации и определимся с дальнейшими действиями”, - сказала Псаки.
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По ее словам, говорить об объемах поддержки преждевременно.
Wall Street Journal в понедельник сообщила, ссылаясь на официальные лица в Брюсселе и Вашингтоне, что Евросоюз и США работают над краткосрочным пакетом финансовой помощи Украине, условием предоставления которой будут экономические и политические реформы. По данным WSJ, объем средств и условия их выделения Киеву еще не проработаны.