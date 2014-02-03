Суд отправил под домашний арест еще 8 задержанных на Грушевского

Сегодня Апелляционный суд Киева принял решение об изменении меры пресечения еще восьми задержанным на ул. Грушевского - с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Опираясь на полученные в ходе первоочередных следственных действий данные о некоторых из подозреваемых, а именно: их характеристики, прочность социальных связей, степень активности в совершении уголовного преступления, прокуратура нашла возможным поставить перед судом вопрос о смягчении еще 8 подозреваемым меры пресечения», - сказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Яна Соболевская.

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По ее словам, суд второй инстанции поддержал такую позицию прокуратуры, изменив указанным лицам меру пресечения на домашний арест.

При этом в пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день из 64 подозреваемых в столкновениях на Грушевского 29 находятся под стражей, 34 отпустили под домашний арест, с одной взято личное обязательство.