На Грушевского спокойная ситуация

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане сейчас находится около 1 тыс. человек.

Люди греются у бочек с огнем. Со сцены звучит музыка украинских исполнителей, с монитора транслируются музыкальные клипы. Также митингующие продолжают очищать снег и рубить дрова.

На Европейской площади митингующие установили футбольные ворота, укрепленные мешками со снегом.

На Грушевского тем временем находится около 50 митингующих. Пропускной режим между баррикадами остается усиленным, пропускают волонтеров, медиков и представителей СМИ.

Также митингующие греются в пункте обогрева, оборудованном на проезжей части улицы, и в Украинском доме.

Со стороны демонстрантов и внутренних войск звучат музыкальные композиции. Ситуация спокойная.