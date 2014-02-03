Яценюк рассказал о планах и реформах оппозиции

Об этом в интервью 5 каналу заявил лидер фракции Родина Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

"Пакет реформ, под который будут привлекаться средства, предусматривает ряд трансформаций. Первое - стране нужна политическая стабилизация. В стране, которая фактически претендовала на членство в ЕС - под прикрытием власти похищают, убивают людей, нападают на журналистов", - заявил Яценюк.

По его словам, политическая стабилизация предусматривает внесение изменений в Конституцию.

"В Украине должен быть парламент, который имеет полномочия, назначает правительство и дает билет легитимности тем, кто представляет народ Украины на международной арене", - отметил он.

Говоря об экономических реформах, Яценюк выделил ключевую из них - демонополизацию.

"Сейчас все в стране монополизировано. Мы хотим, чтобы в Украине развивался бизнес, а не так, что фактически несколько человек владеют всей экономикой", - заявил он.

Второй вопрос, по словам Яценюка - энергетика.

"Украина вроде бы получила газовую скидку от России, но мы видим, что это - политическая скидка. Фактически Россия придумала такой механизм, как не пустить Украину в Европу .... В Украине хватает собственных источников, чтобы себя обеспечить. Это сланцевый газ, электроэнергетика, собственная добыча газа и нефти. Воруют слишком много", - добавил Яценюк.

"Третье, о чем мы должны говорить - невероятный объем коррупции и борьба с ней. Борьба с хищением средств даст возможность меньше одалживать за рубежом", - отметил он.

Еще одна реформа - налоговая: "Мы не можем быть страной №1 в мире по количеству налогов".

"Также необходимы немедленные реформы в банковской сфере - центрального банка и коммерческих. Нам нужны дешевые и "длинные" деньги, чтобы люди получали кредит не на три месяца, а на много лет, и с низкой ставкой, чтобы могли создавать бизнес", - заявил Яценюк.

Однако, по его словам, ни одна из этих реформ "не стоит ничего без реформы правоохранительных органов и судов".

"Нет другого выхода для судов, кроме полной люстрации судейского состава в Украине", - заявил Яценюк.

Также он добавил, что реформа коснется и милиции, которая "за последние несколько лет окончательно себя дискредитировала": "Сокращение количества, отказ от "звериных" названий и формирование муниципальной милиции".

Как известно, 1 февраля Яценюк заявил, что план урегулирования политического кризиса, который украинская оппозиция обсуждает с западными партнерами, состоит из четырех пунктов, в т.е. поднимается вопрос экономического пакета.

"В случае, если будет проведена конституционная реформа, Украина сможет получить экономический пакет, если украинская оппозиция получит всю полноту ответственности за дела в стране", - отметил он.

Говоря о сумме пакета, Яценюк отметил: "Минимальная сумма, которая необходима, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине - $ 15 млрд".