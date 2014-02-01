Милиция не собирается брать под стражу Булатова - Захарченко

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

”Брать под стражу Булатова милиция не собирается”, - заявил Захарченко.

«Учитывая, что вокруг дела Дмитрия Булатова звучит много политических заявлений и искаженной информации, еще раз хочу довести до украинского общества официальную позицию МВД по этому вопросу», - отметил и.о. министра. Он подчеркнул, что «30 января Дмитрий Булатов нашелся в одном из сел Киевской области. После того, как его доставили в больницу, туда была вызвана милиция. Учитывая, что потерпевший, по его словам, был похищен, ему наносили телесные повреждения, по решению следователя от начала пребывания Дмитрия Булатова в больнице его там охраняют работники милиции».

По информации МВД, «гражданин Булатов фигурирует в двух уголовных процессах: как потерпевший - по факту его похищения (ст. 146 Уголовного кодекса Украины), а также в качестве подозреваемого - в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 Уголовного кодекса Украины)».

Также в МВД отметили, что 24 января гражданин Булатов был объявлен в розыск в качестве подозреваемого. Суд вынес решение о его задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

«После того, как Дмитрий Булатов нашелся, следователь, учитывая состояние здоровья потерпевшего, обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения: с содержания под стражей на домашний арест», - говорится в сообщении МВД.

Также подчеркивается, что «ни допросить гражданина Булатова в качестве потерпевшего, ни сообщить ему об изменении меры пресечения милиционерам не удалось, ведь врачи еще не разрешают проводить с потерпевшим следственные действия. О характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных гражданином Булатовым, работникам милиции пока не сообщается».

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова. Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.

Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали мужчину, не давали ему еду и пытались узнать, кто финансирует Автомайдан.

Милиция рассматривает две версии - похищение Булатова для получения денежных средств и инсценировка похищения с целью совершения провокаций, которые бы вызвали в обществе негативное восприятие.