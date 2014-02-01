Милиция не собирается брать под стражу Булатова - Захарченко
И.о. министра внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что милиция не собирается брать под стражу лидера Автомайдана Дмитрия Булатова.
Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
”Брать под стражу Булатова милиция не собирается”, - заявил Захарченко.
«Учитывая, что вокруг дела Дмитрия Булатова звучит много политических заявлений и искаженной информации, еще раз хочу довести до украинского общества официальную позицию МВД по этому вопросу», - отметил и.о. министра. Он подчеркнул, что «30 января Дмитрий Булатов нашелся в одном из сел Киевской области. После того, как его доставили в больницу, туда была вызвана милиция. Учитывая, что потерпевший, по его словам, был похищен, ему наносили телесные повреждения, по решению следователя от начала пребывания Дмитрия Булатова в больнице его там охраняют работники милиции».
По информации МВД, «гражданин Булатов фигурирует в двух уголовных процессах: как потерпевший - по факту его похищения (ст. 146 Уголовного кодекса Украины), а также в качестве подозреваемого - в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 Уголовного кодекса Украины)».
Также в МВД отметили, что 24 января гражданин Булатов был объявлен в розыск в качестве подозреваемого. Суд вынес решение о его задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
«После того, как Дмитрий Булатов нашелся, следователь, учитывая состояние здоровья потерпевшего, обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения: с содержания под стражей на домашний арест», - говорится в сообщении МВД.
Также подчеркивается, что «ни допросить гражданина Булатова в качестве потерпевшего, ни сообщить ему об изменении меры пресечения милиционерам не удалось, ведь врачи еще не разрешают проводить с потерпевшим следственные действия. О характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных гражданином Булатовым, работникам милиции пока не сообщается».
Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова. Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.
Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали мужчину, не давали ему еду и пытались узнать, кто финансирует Автомайдан.
Милиция рассматривает две версии - похищение Булатова для получения денежных средств и инсценировка похищения с целью совершения провокаций, которые бы вызвали в обществе негативное восприятие.