Вмешательство Запада в украинский политический кризис бессмысленно - эксперт

«Сейчас на ситуацию в Украине влияет много вещей, но большинство из того, что происходит в Украине должно решаться внутри Украины. Поэтому резолюции, даже таких органов как Совет Европы, не будут иметь серьезного влияния. Я сомневаюсь, что к Украине будут применены какие-то санкции. Мне кажется, что сейчас всем сторонам конфликта нужно немного утихомириться», — сказал Дарден.

Эксперт отметил, что не видит на сегодняшний день причин для введения каких-либо внешних санкций против Украины или отдельных политиков, поскольку политическая ситуация может быть урегулирована в процессе поиска компромиссов и легитимного проведения президентских выборов в 2015 году.

«Оппозиция уже может покинуть все захваченные здания. Просто заявить, что это уже сыграло свою роль, помогло отменить «законы 16 января». Дальнейшее удерживание помещений лишь создает риски и повод для введения чрезвычайного положения. Но это не в интересах ни Украины, ни оппозиции. Она могла бы публично заявить, что покидает помещения ради общественного блага и сосредоточить внимание на подготовке к выборам в 2015 году. Этим они показали бы способность решать проблемы и то, что им можно доверять», — сказал американский аналитик.