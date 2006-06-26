Завтра ВР не будет выбирать Порошенко

Во вторник, 27 июня, на пленарном заседании Верховная Рада Украины не будет рассматривать вопрос избрания председателя парламента, а определится лишь с количеством и предметом ведания парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член Временного президиума ВР, представитель СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, завтра в 10.00 откроется очередное заседание Верховной Рады, на котором сначала будут выступать представители всех пяти фракций парламента по интересующим их проблемам. Далее, по словам И.БОКОГО, будет рассматриваться вопрос о перечне и предмете ведения комитетов ВР.

В то же время депутат заметил, что вопрос избрания спикера не будет рассматриваться, поскольку парламентская коалиция хочет, чтобы этот вопрос рассматривался вместе с вопросом об избрании заместителей спикера, а также персонального состава комитетов ВР.

Пока, по словам И.БОКОГО, отсутствуют предложения относительно персонального состава и руководства комитетов, поскольку еще не определено даже их количество.