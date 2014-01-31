Силовики Майдана хотят стать третьей стороной в переговорах власти и оппозиции

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В связи с тем, что власть и оппозиция не достигают никаких договоренностей по урегулированию чрезвычайной ситуации в государстве и подводят страну на грань войны, мы, «Правый сектор», «афганцы» и другие силовые структуры Майдана, обращаемся с требованием к властям и оппозиции возобновить переговорный процесс и включить нас в переговорный процесс», - заявил один из лидеров объединения «Правый сектор», глава ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры Дмитрий Ярош.

Он настаивает, что переговорный процесс нужно восстановить до начала очередной сессии Верховной Рады, которая состоится 4 февраля.

Читайте такжеПравый сектор обещает прекратить противостояние, если власть пойдет на компромиссТакже «Правый сектор» требует до начала сессии Верховной Рады амнистировать всех участников протестов, которые оказались за решеткой.

По словам Яроша, в случае амнистии представители объединения будут отведены с баррикад на улице Грушевского на исходные позиции Майдана. Однако если арестованные не будут освобождены, «Правый сектор» оставляет за собой право на «самостоятельные адекватные действия, которые могут быть не только конституционными», заявил Ярош.

Верховная Рада поздно вечером 29 января 232 голосами народных депутатов, в основном из фракций Партии регионов и КПУ, приняла за основу и в целом законопроект «об амнистии» участников последних противостояний в Украине. Автор закона регионал Юрий Мирошниченко сообщал, что его документ предусматривает, что участников противостояний освободят от уголовной ответственности только через 15 суток после того, как демонстранты освободят все занятые ими административные здания. Закон приняли после того, как в парламент на совещание со своей фракцией прибыл президент Виктор Янукович.

В администрации президента на следующий день объяснили, что этот закон "гарантирует право граждан на мирный протест".

«Граждане могут продолжить находиться в помещениях, которые не принадлежат органам государственной власти, и могут находиться на Майдане, осуществляя свои мирные протесты», - заявил первый заместитель главы администрации президента Андрей Портнов.