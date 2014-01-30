В РФ выступают против резолюции ПАСЕ и считают ее обвинения несправедливыми

Российская делегация выступила против резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине.

Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе верхней палаты российского парламента со ссылкой на члена Комитета Совета Федерации по международным делам Игоря Морозова.

«Нам представляется, что логика голосования членов ассамблеи направлена на поддержку настроений меньшинства населения Украины и оказания через процедуру мониторинга влияния на события в этой стране», - сказал Морозов, комментируя дискуссию в ПАСЕ в рамках срочных дебатов по ситуации в Украине.

В частности, он сообщил, что ПАСЕ отказалась принять поправку украинской делегации о возможности проведения в их стране референдума по выбору дальнейшего развития страны.

«Парламентарии Совета Европы, видимо, серьезно обеспокоены тем, что большинство украинского народа поддержит решение Президента Украины Виктора Януковича о евразийской интеграции», - сказал Морозов.

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Российский парламентарий также отметил, что в резолюции ПАСЕ Российская Федерация обвиняется в оказании давления на решение Украины не подписывать соглашение с Европейским Союзом.

Морозов напомнил, что российская сторона в свое время приветствовала создание ЕС и считает эту модель достаточной и оптимальной на сегодняшний день.

«Но Россия и государства Евразийского пространства имеют право на создание своих интеграционных объединений, которые дают мощный толчок торгово-экономическому развитию в этом регионе», - заявил он.

В связи с этим Морозов обратил внимание на то, что в ПАСЕ при обсуждении важнейшей проблемы Европы – политического, экономического и социального кризиса в Украине - звучит критика в адрес России и ряда стран за принятие самостоятельных решений о будущем своего развития.

«ПАСЕ не должна выступать с подобных позиций. Нам необходимо сотрудничать в рамках интеграционных объединений и искать новые пути взаимодействия, в том числе по выходу из тупика, в котором оказалась Украина», - сказал он и добавил, что ассамблея должна принимать конструктивные решения, которые бы устраняли возникшие барьеры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, Парламентская Ассамблея Совета Европы на своей сессии приняла резолюцию по Украине.

В своей резолюции ПАСЕ выразила сожаление по поводу политического кризиса в Украине, заявив, что кризис вызван неожиданным для многих украинцев решением власти отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября прошлого года.

ПАСЕ приняла во внимание заявление руководства Украины о том, что решение не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС было принято под давлением России, и напомнила Москве о ее обязательстве не делить в своей внешней политике страны на две категории, к одной из которых можно относиться как к зоне особого влияния.

Ассамблея также выразила сожаление чрезмерным применением силы милицией против мирных протестующих в Киеве, что привело к гибели пяти людей.

«Ассамблея особенно обеспокоена сообщениями, которые заслуживают доверия, о пытках и плохом отношении к протестующим со стороны милиции и сил безопасности", - говорится в резолюции ПАСЕ.