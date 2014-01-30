В апреле Украину могут лишить права голоса в ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы на своей сессии в апреле может рассмотреть вопрос о лишении голоса украинской делегации в случае продолжения нарушения прав человека в Украине или силового разгона Евромайдана.

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, которая была сегодня принята на сессии Ассамблеи в Страсбурге.

"Ассамблея выражает сожаление, что Верховная Рада способствовала насильственной эскалации конфликта, приняв противоречивые антипротестные законы. Верховная Рада должна взять всю ответственность за свою роль и использовать все инструменты в ее распоряжении для содействия достижению мирного разрешения кризиса в результате переговоров. Таким образом, Ассамблея рассматривает отмену антипротестных законов как четкий признак того, что Верховная Рада намерена исполнить эту роль", - говорится в резолюции ПАСЕ.

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"Из-за этого Ассамблея не хочет рассматривать возможность лишения права голоса украинской делегации в Ассамблее сейчас. Вместе с тем, она может рассмотреть такие санкции на своей сессии в апреле, если серьезные нарушения прав человека будут продолжаться или протестующие на Майдане будут разогнаны силовым способом милицией", - говорится в резолюции ПАСЕ.

В своей резолюции ПАСЕ выразила сожаление по поводу политического кризиса в Украине, заявив, что кризис вызван неожиданным для многих украинцев решением власти отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября прошлого года.

ПАСЕ приняла во внимание заявление руководства Украины о том, что решение не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС было принято под давлением России, и напомнила Москве о ее обязательстве не делить в своей внешней политике страны на две категории, к одной из котороых можно относиться как к зоне особого влияния.

Ассамблея также выразила сожаление в связи с чрезмерным применением силы милицией против мирных протестующих в Киеве, что привело к гибели пяти людей.

«Ассамблея особенно обеспокоена сообщениями, которые заслуживают доверия, о пытках и плохом отношении к протестующим со стороны милиции и сил безопасности", - говорится в резолюции ПАСЕ.

Авторы резолюции также выразили поддержку предложению Генерального секретаря Совета Европы Торбйорна Ягланда о создании группы независимых экспертов для контроля за расследованием нарушений прав человека во время столкновений, а также призвали украинскую власть и оппозицию как можно скорее назначить своих экспертов в состав этой группы.