Задержанные активисты оказались заложниками конфликта между Майданом и властью – эксперт

Задержанные активисты оказались заложниками конфликта между участниками майданного движения и властью.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал бывший директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Андрей Ермолаев.

«Я считаю, что закон (об амнистии протестующих – УНИАН) скоропалительный и для многих граждан-участников акций протеста малопонятен, потому что участники протеста скорее восприняли этот закон как ультиматум, а люди, которые задержаны, оказались заложниками этого конфликта между участниками майданного движения и властью», - отметил эксперт.

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По мнению Ермолаева, в дальнейшем в оппозиции могут усилиться внутренние противоречия, и вероятна хаотизация ситуации в стране.

«Уже очевидно, что оппозиция не представляет весь Майдан. Я не исключаю, что внутренние противоречия оппозиционеров усилятся, потому что равная тактика, равные цели в ходе событий на Майдане. Не исключаю, что это все приведет к дальнейшей хаотизации ситуации в стране, особенно на региональном уровне», - пояснил Ермолаев.

Он считает, что оппозиция должна вернуться к переговорам с властью.

Кроме того, по словам эксперта, второй важный момент - на будущей сессии Верховной Рады первыми должны рассматриваться вопросы назначения нового правительства и изменения политической системы.

Как сообщал УНИАН, 29 января Верховная Рада приняла закон «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний».

Закон, автором которого является представитель Президента Украины в парламенте, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко, содержит 11 статей, и предусматривает освобождение от уголовной ответственности и наказания за ряд преступлений и административных правонарушений участников мирных собраний. Однако необходимым условием при этом является «совершение ими совокупности действий, которые позволят восстановить общественный порядок и безопасность и нормализовать существующий порядок общественных отношений», в частности: освобождение всех занятых в городе Киеве и других населенных пунктах Украины во время акций протеста зданий или помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также допуск к своим рабочим местам лиц, которые там работают, и снятия других препятствий для надлежащего функционирования указанных объектов; разблокирование транспортных коммуникаций на улице Грушевского в Киеве участниками массовых акций протеста; разблокирование прочих улиц, площадей, переулков, бульваров и т.д. в Киеве и других населенных пунктах Украины, кроме тех, на которых происходят мирные акции протеста.