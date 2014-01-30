Евросоюз должен предоставить Украине перспективу членства - МИД Польши

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому информационному агентству РАР.

"Нужно сделать выводы из ошибок, совершенных во время переговоров ЕС с Украиной по делу Соглашения об ассоциации. Украинцы в этом были заинтересованы и Польша этому способствовала, чтобы в Соглашении было упоминание, что их государство будет когда-то иметь право стать кандидатом на вступление в ЕС. Вето со стороны некоторых государств создало впечатление, что Украина не была бы желаемой в ЕС. Эту ошибку нужно исправить", - сказал он.

Польский министр сказал, что такая перспектива может быть записана в отдельном документе Европейского Союза.

"Текст соглашения не изменим, но Совет Евросоюза мог бы записать такую декларацию, например, в заключениях. Надеемся, что события в Киеве изменили виденье Украины в Европе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская власть отказалась подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре 2013 года, что вызывало волну массовых протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

Ранее представители власти неоднократно критиковали ЕС за то, что он не хочет официально признать, что Украина имеет перспективу присоединиться к европейскому объединению, в которое сейчас входят 28 стран.

В то же время европейские политики подчеркивали, что каждое государство, которое проведет реформы и выполнит предусмотренные в учредительных документах ЕС условия для вступления, сможет присоединиться к этому объединению.