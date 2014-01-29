Молдова недовольна новыми правилами пересечения украинской границы - СМИ

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Moldnews, по словам министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Натальи Герман, Кишинев подготовит «адекватный ответ» в случае, если правила не отменят.

Читайте такжеМиндоходов за год выявило нарушений таможенного законодательства на 796 млн грн«Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара пообещал, что в ближайшее время выступит с предложениями по преодолению ситуации. Но до официального решения со стороны украинских властей, к сожалению, эти меры на границе будут применяться», - отметила министр, добавив, что выступает за решение этого вопроса «путем мирных переговоров».

О необходимости предъявлять «финансовое обеспечение» (400 евро или выписку с банковской карты на соответствующую сумму) при въезде в Украину стало известно 27 января. «КоммерсантЪ-MD» тогда писал, что у граждан Молдовы возникли трудности при пересечении границы. В частности, пограничники отказывали во въезде мужчинам, путешествующим как группами, так и в одиночку (те, кто не смог попасть в страну, предположили, что украинская власть опасается их участия в акциях протеста). Позднее выяснилось, что новые правила правительство Украины приняло еще в начале декабря, однако применять их начали только сейчас. В постановлении Кабмина речь идет о всех иностранцах, въезжающих в страну, однако «финансовое обеспечение» пока требовали предъявить только на украинско-молдавской границе.

Бывший представитель Молдовы в ООН Алексей Тулбуре назвал это нововведение политически мотивированным и связал его с тем, что некоторые политики в Кишиневе поддерживают украинский Майдан.