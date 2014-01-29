Молдова недовольна новыми правилами пересечения украинской границы - СМИ
Министерство иностранных дел Молдовы выразило недовольство новыми правилами пересечения украинской границы, которые обязали въезжающих граждан иметь при себе не менее 400 евро.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Moldnews, по словам министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Натальи Герман, Кишинев подготовит «адекватный ответ» в случае, если правила не отменят.
Читайте такжеМиндоходов за год выявило нарушений таможенного законодательства на 796 млн грн«Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара пообещал, что в ближайшее время выступит с предложениями по преодолению ситуации. Но до официального решения со стороны украинских властей, к сожалению, эти меры на границе будут применяться», - отметила министр, добавив, что выступает за решение этого вопроса «путем мирных переговоров».
О необходимости предъявлять «финансовое обеспечение» (400 евро или выписку с банковской карты на соответствующую сумму) при въезде в Украину стало известно 27 января. «КоммерсантЪ-MD» тогда писал, что у граждан Молдовы возникли трудности при пересечении границы. В частности, пограничники отказывали во въезде мужчинам, путешествующим как группами, так и в одиночку (те, кто не смог попасть в страну, предположили, что украинская власть опасается их участия в акциях протеста). Позднее выяснилось, что новые правила правительство Украины приняло еще в начале декабря, однако применять их начали только сейчас. В постановлении Кабмина речь идет о всех иностранцах, въезжающих в страну, однако «финансовое обеспечение» пока требовали предъявить только на украинско-молдавской границе.
Бывший представитель Молдовы в ООН Алексей Тулбуре назвал это нововведение политически мотивированным и связал его с тем, что некоторые политики в Кишиневе поддерживают украинский Майдан.