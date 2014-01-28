Здание Днепропетровской ОГА обнесено колючей проволокой
После воскресного штурма Днепропетровской ОГА власти обнесли забор вокруг здания колючей проволокой, чтобы прикрыть места проломов в заборе
Как передает корреспондент УНИАН, секции забора покрыты солидолом. Внутри двора у бочек греются сотрудники милиции в полном обмундировании.
По обе стороны от зданий ОГА и облсовета, которые расположены друг напротив друга, выстроены снежные баррикады выше человеческого роста.
Сотрудники правоохранительных органов, которых больше 100 человек, в полном обмундировании, несут круглосуточную вахту.
Прилегающая к ОГА улица Комсомольская перекрыта.
Рядом с ОГА представители Партии регионов разбили палаточный городок, в котором греются участники бессрочной акции в поддержку Президента. Бессрочную акцию объявил в 27 января глава облсовета Евгений Удод.
В пресс-службе территориального управления ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что палатки для обогрева людей установлено возле ОГА по приказу начальника Игоря Романюка.
«Мы установили 2 палатки, так как идет снижение температуры, а у ОГА большое скопление людей», - заявляют в пресс-слубе ведомства.
Рядом с палатками установлено две полевые кухни.
Сегодня в акции приняли участие порядка 200 работников бюджетной сферы.
На протяжении дня в парке, расположенном у ОГА, прогуливаются группки молодых людей спортивной внешности.