Здание Днепропетровской ОГА обнесено колючей проволокой

Как передает корреспондент УНИАН, секции забора покрыты солидолом. Внутри двора у бочек греются сотрудники милиции в полном обмундировании.

По обе стороны от зданий ОГА и облсовета, которые расположены друг напротив друга, выстроены снежные баррикады выше человеческого роста.

Сотрудники правоохранительных органов, которых больше 100 человек, в полном обмундировании, несут круглосуточную вахту.

Прилегающая к ОГА улица Комсомольская перекрыта.

Рядом с ОГА представители Партии регионов разбили палаточный городок, в котором греются участники бессрочной акции в поддержку Президента. Бессрочную акцию объявил в 27 января глава облсовета Евгений Удод.

В пресс-службе территориального управления ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что палатки для обогрева людей установлено возле ОГА по приказу начальника Игоря Романюка.

«Мы установили 2 палатки, так как идет снижение температуры, а у ОГА большое скопление людей», - заявляют в пресс-слубе ведомства.

Рядом с палатками установлено две полевые кухни.

Сегодня в акции приняли участие порядка 200 работников бюджетной сферы.

На протяжении дня в парке, расположенном у ОГА, прогуливаются группки молодых людей спортивной внешности.