Путин: внешние посредники не способствуют выходу Украины из кризиса

18:57, 28 января 2014
Политика
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Президент России Владимир Путин уверен, что Украине не нужны внешние посредники для урегулирования внутренней ситуации.

REUTERS

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после проведения саммита РФ-ЕС, передает корреспондент УНИАН.

«Я не знаю, нужны ли Украине посредники. Если им нужно – они должны об этом сказать. Мне представляется, что, чем больше посредников, тем больше проблем», - отметил Путин.

Однако Президент РФ поддержал призыв Евросоюза к Украине о недопустимости применения силы.

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