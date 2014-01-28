Путин: внешние посредники не способствуют выходу Украины из кризиса

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после проведения саммита РФ-ЕС, передает корреспондент УНИАН.

«Я не знаю, нужны ли Украине посредники. Если им нужно – они должны об этом сказать. Мне представляется, что, чем больше посредников, тем больше проблем», - отметил Путин.

Однако Президент РФ поддержал призыв Евросоюза к Украине о недопустимости применения силы.