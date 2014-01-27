Депутаты должны отменить «законы 16 января» - Тигипко
Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко выступает за отмену так называемых «законов 16 января», а также считает неоправданным введение чрезвычайного положения в стране.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тигипко.
«Считаю, что в Украине нельзя вводить чрезвычайное положение, поскольку еще не все возможности для переговоров использованы. Хороший случай для поиска компромисса – завтрашнее заседание Верховной Рады, на котором, по моему мнению, депутаты должны принять решение об отмене «законов 16 января», – заявил Тигипко.
Кроме того, убежден депутат, завтра на заседании парламента целесообразно принять закон о продолжении амнистии участникам массовых протестов.
«При этом оппозиция также должна предпринять шаг назад и покинуть захваченные административные здания. Освобождение Министерства юстиции – положительный сигнал», – подчеркнул Тигипко.
По его мнению, таким образом сторонам удастся прийти к «нулевому» варианту, снизить градус напряжения в обществе и создать основу для дальнейших переговоров на высшем уровне.