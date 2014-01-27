Депутаты должны отменить «законы 16 января» - Тигипко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тигипко.

«Считаю, что в Украине нельзя вводить чрезвычайное положение, поскольку еще не все возможности для переговоров использованы. Хороший случай для поиска компромисса – завтрашнее заседание Верховной Рады, на котором, по моему мнению, депутаты должны принять решение об отмене «законов 16 января», – заявил Тигипко.

Кроме того, убежден депутат, завтра на заседании парламента целесообразно принять закон о продолжении амнистии участникам массовых протестов.

«При этом оппозиция также должна предпринять шаг назад и покинуть захваченные административные здания. Освобождение Министерства юстиции – положительный сигнал», – подчеркнул Тигипко.

По его мнению, таким образом сторонам удастся прийти к «нулевому» варианту, снизить градус напряжения в обществе и создать основу для дальнейших переговоров на высшем уровне.