Блохин еще не решил, кто сегодня будет играть со Швейцарией

Сегодня вечером в Кельне состоится матч Украины со Швейцарией, победитель которого выходит в четвертьфинал Чемпоната мира по футболу 2006 года, где сыграет с победителем пары Италия-Австралия.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, по поводу матча с Швейцарией тренер украинской сборной Олег БЛОХИН сказал, что не знает, кто может его выиграть.

"Матчи плей-оффа, как вы видите, это игры на вылет, и любая команда может победить, - сказал он. - Сборная Швейцарии - хорошая команда, что она доказала и в групповом турнире, но я думаю, поскольку мы тоже вышли в одну восьмую финала - мы также не самая плохая команда, хотя нас и критикуют, что мы, мол, не в тот футбол играем. Многое будет зависеть от психологического настроя футболистов, хотя у нас также много кадровых проблем из-за травм и желтых карточек, поэтому с составом мы определимся перед самим матчем".