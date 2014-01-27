МИД Украины пожаловался Европе на захвативших Минюст активистов

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом шла речь сегодня, 27 января, во время телефонных разговоров Кожары с коллегами.

«Кожара проинформировал своих коллег о последнем развитии событий в Украине, в частности о захвате радикально настроенными силами здания Министерства юстиции Украины, что может негативно отразиться на дальнейшем проведении антикризисных переговоров, а также привести к осложнению общей внутриполитической ситуации в стране», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее активисты Евромайдана захватили здание Минюста. В свою очередь, Министр юстиции Елена Лукаш будет просить СНБО ввести чрезвычайное положение, если митингующие не освободят здание, возглавляемого ею ведомства.