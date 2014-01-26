В Киеве митингующие захватили одно из зданий Минюста - МВД

23:06, 26 января 2014
Политика
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В Киеве митингующие захватили одно из зданий Минюста, которое расположено возле Майдана Независимости на ул. Городецкого.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

«В 22.38 по спецлиниии «102» от охраны дома Минюста на Городецкого поступило сообщение о попытке его захвата неизвестными. Информация подтвердилась, пока дом захвачен», - сообщили в милиции.

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