В Киеве митингующие захватили одно из зданий Минюста - МВД

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

«В 22.38 по спецлиниии «102» от охраны дома Минюста на Городецкого поступило сообщение о попытке его захвата неизвестными. Информация подтвердилась, пока дом захвачен», - сообщили в милиции.