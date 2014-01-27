Польский депутат считает, что оппозиция хочет сформировать все правительство

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал депутат польской оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PiS) Ришард Чарнецкий, который на днях проводил переговоры с представителями украинских оппозиционных партий в Киеве.

"На основе наших разговоров с оппозиционными партиями, а мы встретились с "Батькивщиной" и "УДАРом", сложилось впечатление, что они были бы склонны согласиться на то, чтобы Янукович остался Президентом до конца каденции или немного ее сократить (...), но тогда взять все правительство, а не только премьера и вице-премьера", - сказал он.

Читайте такжеПремьер Польши: Конфликт и репрессии в Украине - это путь к катастрофеЧарнецкий отметил, что очередные президентские выборы должны состояться весной следующего года, назвав непринципиальной разницу в несколько месяцев и не исключив, что они могли бы произойти, например, в конце этого года.

"То, что оппозиция отвергла предложение Януковича, не означает срыва переговоров, а скорее то, что это элемент натиска оппозиции для получения лучших условий", - сказал польский депутат.

Читайте такжеПольский сенатор вылетел в Киев для поддержки демократического движения в УкраинеСобеседник агентства отметил, что в состав правительства должны войти также представители третьей оппозиционной партии, которая участвует в протестах - "Свободы".

Он также отметил, что оппозиция хочет контролировать и представителей силовых ведомств, в частности, Министерство внутренних дел.

Чарнецкий, который представляет Польшу в Европейском парламенте, отметил, что формирования украинской оппозицией нового правительства откроет путь для новых переговоров с Европейским Союзом в деле Соглашения об ассоциации.

"Это дает шанс на возвращение разговоров у ЕС (...) И это дело, которое, наверное, тоже склонит ЕС к оказанию большего финансового пакета помощи для стабилизации ситуации в Украине", - сказал он.

Депутат отметил, что ЕС совместно с США могли бы предоставить Украине "своеобразный план Маршалла", назвав такое развитие событий "оптимальным сценарием", благодаря реализации которого Украина стала бы "политической частью" Европы, а не Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, делегация депутатов PiS, которая является крупнейшей оппозиционной партией в Польше, находилась с визитом в Украине с 24 по 26 января.