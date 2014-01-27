Советник Президента рассказала, почему "законы 16 января" не являются легитимными

Законы, которые не воспринимаются обществом, не могут быть легитимными, заявила в эфире "Громадського радио" советник Президента и руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АП Марина Ставнийчук.

"Вопрос отмены законов, которые не воспринимает общество, может и должен быть решен правовым путем. Эти законы содержат ряд дискриминационных, непропорциональных норм, норм, которые не содержат юридической определенности", - сказала она, сообщает «Украинская правда».

Читайте такжеВ ПР зарегистрировали законопроект об отмене законов 16 января

По ее словам, когда принимались законы от 16 января, был нарушен ряд статей процессуального характера в Конституции Украины и Регламент Верховной Рады. "Был нарушен целый ряд конституционных норм при принятии соответствующих законопроектов, но это лишь один вопрос", - отметила советник Президента.

"Законы, которые не воспринимаются обществом, не является легитимным", - добавила Ставнийчук.

Она советует принять решение о прекращении действия этих законов.