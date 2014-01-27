Советник Президента рассказала, почему "законы 16 января" не являются легитимными
Законы, которые не воспринимаются обществом, не могут быть легитимными, заявила Марина Ставнийчук
Законы, которые не воспринимаются обществом, не могут быть легитимными, заявила в эфире "Громадського радио" советник Президента и руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АП Марина Ставнийчук.
"Вопрос отмены законов, которые не воспринимает общество, может и должен быть решен правовым путем. Эти законы содержат ряд дискриминационных, непропорциональных норм, норм, которые не содержат юридической определенности", - сказала она, сообщает «Украинская правда».
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По ее словам, когда принимались законы от 16 января, был нарушен ряд статей процессуального характера в Конституции Украины и Регламент Верховной Рады. "Был нарушен целый ряд конституционных норм при принятии соответствующих законопроектов, но это лишь один вопрос", - отметила советник Президента.
"Законы, которые не воспринимаются обществом, не является легитимным", - добавила Ставнийчук.
Она советует принять решение о прекращении действия этих законов.