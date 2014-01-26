Трое участников штурма ОДА в Запорожье получили осколочные ранения

В Запорожье с осколочными ранениями госпитализировано 3 участника штурма облгосадминистрации.

Об этом сообщил УНИАН соорганизатор запорожского Евромайдана – руководитель общественной организации «Украинська справа» и член президиума Запорожской организации ВО «Майдан» Игорь Артюшенко.

«Несколько минут назад мы «скорой» отправили в больницу трех пострадавших. Люди получили осколочные ранения средней степени тяжести. От стекла, разбившегося в здании ОГА или от взрывавшихся пакетов, которые на митингующих бросали со второго этажа здания облгосадминистрации, сказать трудно», - заявил И. Артюшенко.

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По его словам, состояние всех трех пострадавших не представляет угрозы для жизни, и «скорее всего будет квалифицировано медиками, как ранения средней степени тяжести».

В то же время, как сообщил запорожский журналист Юрий Гудыменко на своей странице в социальной сети «Фейсбук», «ранены при штурме ЗОГА минимум пять человек. Гранаты. Я помогал относить в скорую двоих».

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.00 запорожские протестующие пытались взять штурмом обладминистрацию после заявления председателя ОГА о том, что он не собирается покидать пост губернатора и выходить из Партии регионов.

В штурме также участвовали «титушки», которые начали кидать со второго этажа в людей камни, протестующие в ответ кидали камни. Кроме того, «титушки» изнутри разбили окна и начали баррикадировать первый этаж.

По факту попытки захвата здания Запорожской ОГА прокуратуры Запорожской области открыла криминальное производство.