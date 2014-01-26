Олейник: Информация о снайперах на Украинском доме - ложь и неуклюжая провокация

Об этом заявив народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Олейник, сообщает пресс-служба ПР.

Он раскритиковал сообщения о том, что якобы на крышах домов, находящихся в зоне конфликта, найдены оборудованные места для снайперов, которые будто бы оставили кучу гильз от патронов.

«Я не знаю, на кого рассчитана эта ложь. Многие служили в армии и в милиции и знают, о чем речь. Профессиональные снайперы ничего после себя не оставляют», -сказал Олейник.

По его словам, МВД уже сделало заявление о том, что работники правоохранительных органов не имеют при себе боевого оружия.

Он считает это «банальной, неуклюжей провокацией, направленной на то, чтобы разжигать вражду и в дальнейшем нагнетать ситуацию напряженности в государстве».

Комментируя события прошлой ночи, когда активистами Майдана был захвачен Украинский дом, Олейник сказал: «Лидеры оппозиции, которые брали на себя обязательство не захватывать в дальнейшем помещения, не контролируют этот процесс, а если и контролируют, то не признают это публично».

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«С одной стороны, оппозиция провозглашает «давайте за мир», а с другой - призывает людей выходить с оружием. Это очень плохо, потому что вооруженными людьми уже никто не сможет управлять. Среди таких могут быть провокаторы», - подчеркнул политик.

По его словам, сейчас нужно, наоборот, разойтись и прислушиваться к призывам власти, которая подчеркнула: «Вы освобождаете помещения, мы выводим внутренние войска и «Беркут».

«Ответ на это - очередная ночная драка, силовое противостояние сотрудникам милиции. Это не вписывается в рамки мирного процесса», - считает Олейник.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром после захвата Украинского дома активисты стали осматривать его помещение и крышу. Там афганцы нашли патроны для автомата Калашникова и карабина Симонова (СКС). По их словам, это наталкивает на мысль об участии снайперов в боевых действиях на улице Грушевского.

Митингующие просят народных депутатов от оппозиции создать следственную комиссию для расследования возможного присутствия снайперов на крыше Украинского дома.